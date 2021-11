Libye: une grande conférence à Paris pour sauver les élections

Tout le monde s’y met car l’affaire est d’importance : Emmanuel Macron a invité ce vendredi à Paris le ban et l’arrière-ban des pays intéressés par la Libye. Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis d’Amérique, Angela Merkel, chancelière allemande, Mario Draghi, président du Conseil italien, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, et tant d’autres assisteront à cette conférence très internationale.

L’enjeu : soutenir les élections présidentielles libyennes prévues le 24 décembre et qui doivent être suivies d’élections législatives en janvier ou en février, et leur donner l’impulsion finale. Des échéances peu évidentes. On sait que la Libye, depuis la chute du régime du colonel Kadhafi en 2011, se débat dans d’inextricables dissensions politiques qui ont transformé le pays en champ de bataille intermittent entre milices locales ou régionales avec ou sans connotations religieuses.