Neymar s’affiche avec une nouvelle coupe de cheveux et se la joue Batman (photos)

Le Brésilien a profité de la trêve internationale pour changer un peu de look.

Neymar est rentré au Brésil le temps de la trêve internationale où l’attendent des chocs contre la Colombie et l’Argentine de son équipier en club Lionel Messi. Et pour l’occasion, l’attaquant du PSG est passé par la case coiffeur où il s’est offert une coupe de cheveux plutôt étonnante.

C’est à l’entraînement de la Seleçao que Neymar a affiché son nouveau look : une décoloration blonde mais surtout, une chauve-souris en noire sur le côté, rappelant Batman. On vous laisse juger du bon goût (ou non) de cette dernière excentricité du Brésilien.