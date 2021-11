Hockey: le Waterloo Ducks réalise une excellente opération

Privés de Felix Denayer, qui a appris qu’il était positif au Covid juste avant la rencontre, les Anversois ont manqué de mordant, de percussion et de réalisme sur penalty (0 sur 6) pour rivaliser avec leurs adversaires du jour. Gaëtan Dykmans avait ouvert le score pour l’équipe locale à la 31e minute alors que les échanges avaient été, jusque-là, plutôt équilibrés et Simon Vandenbroucke avait dû sauver les meubles à plusieurs reprises pour le Wat’. En seconde période, Victor Charlet doublait l’avance des siens sur penalty en envoyant un sleep puissant dans la lucarne de Loic Van Doren (59e). Un but inscrit alors que le Dragons semblait en mesure de recoller au score et que le Waterloo Ducs était réellement à la peine.

À l’issue de la rencontre, Jean Willems passait d’ailleurs un petit savon à ces joueurs après cette prestation en demi-teinte. « Cela fait déjà 2 rencontres que nous n’évoluons pas à notre niveau », reconnaissait d’ailleurs, sans détour, Guillaume Van Marcke, le meilleur Brabançon sur le terrain. « Mais l’essentiel, c’est que nous avons remporté à nouveau les 3 points. Défensivement, la prestation n’était pas si mauvaise mais c’est à la balle, techniquement et offensivement, que nous avons éprouvé certaines difficultés. L’objectif, c’était de prendre la première place et c’est ce que nous avons fait malgré un match assez moyen. »

Le Dragons a commis trop d’erreurs

Après plusieurs semaines délicates, le Waterloo Ducks a donc corrigé le tir en commençant, enfin, à aligner les victoires. Un retour en forme qui leur a permis de quitter le bas du classement pour une place bien plus en rapport avec leurs ambitions cette saison. « Personne ne sait expliquer quel a été réellement le déclic », poursuit le numéro 7 du Watducks. « Nous avons toujours fait confiance à notre coach et en l’équipe. Nous avons continué à bosser malgré les résultats. Maintenant, la pièce tombe un peu en notre faveur. Nous voulons maintenant prendre les 3 points à Gand, dimanche, pour ponctuer ce premier tour de manière positive. »

Du côté anversois, on affichait évidemment la mine des mauvais jours après un résultat décevant vu l’engagement déployé à Waterloo. « Nous étions un peu mous », soulignait de son côté Simon Gougnard. « Mais cela ne nous a pas empêchés d’avoir des possibilités de but et des p.c. La finition n’a pas été efficace et nous avons manqué de réalisme dans le cercle. L’absence de Felix nous a naturellement été préjudiciable. C’est le capitaine et un jour clé dans l’effectif. Et ce d’autant plus que nous avons appris la nouvelle, ce matin, juste avant le briefing. C’était en quelques sortes un jour sans même s’il y a tout de même eu de bonnes choses. Nous avons dominé à certains moments mais nous avons commis certaines erreurs. Face au Léo ou à l’Orée, nous avons joué simple en développant notre style de jeu. Ce n’est pas ce que nous avons fait face au Watducks. »