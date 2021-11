La babka, cette brioche torsadée de grand-mère devenue tendance

Sa marbrure chocolatée et tressée affole depuis plusieurs années les réseaux sociaux outre-Atlantique. Depuis peu, c’est même Paris qu’elle a séduit. Mais chez nous, la tendance babka n’a pas encore réellement pris. Il n’empêche que certains sont déjà conquis. À l’image de Zied Mokaddem, heureux propriétaire de la boulangerie Khobz dont l’ouverture est prévue au 204 rue Washington à Ixelles en janvier prochain : « C’est une brioche que j’ai prévu d’installer dans mon comptoir aux côtés des pains pour son aspect à la fois simple et gourmand. Je cherchais de nouveaux produits. Elle trouve son origine dans les pays d’Europe de l’Est, en particulier en Pologne, et est fortement liée à la diaspora. C’est la communauté juive qui l’a inscrite dans la culture américaine. Et puis, il y a quelques années, une nouvelle génération de boulangers européens a cherché à s’éloigner un peu de la méthode de travail qui s’industrialisait de plus en plus, en s’inspirant de ce qu’il se faisait ailleurs.