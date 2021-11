Louyet reprend l'activité BMW de Ginion

Le groupe Ginion est également importateur, entre autres, des prestigieuses marques Rolls-Royce et McLaren. Aucune information concernant ces marques de luxe n'a été donnée jeudi, mais Ginion indique qu'il "transfère ses activités de distribution automobile, à l'exception des deux concessionnaires Ferrari Francorchamps Motors Brussels et Ferrari Francorchamps Motors Luxembourg".

"Nous constatons aujourd'hui que le secteur de la distribution automobile est en pleine mutation et, pour préparer demain, nous avons décidé de nous concentrer sur de nouvelles activités", écrit le groupe. Ces nouvelles activités tournent autour de la mobilité partagée et durable, de la mobilité de loisirs, de la distribution et du stockage d'énergie, et de l'immobilier durable et écologique.