Wout Faes ambitieux pour sa première sélection avec les Diables rouges: «Je veux prouver que j’ai le niveau»

« Le groupe m’a bien accueilli et le premier entraînement s’est bien passé », a commenté Faes en conférence de presse ce jeudi. « Ce rassemblement c’est l’occasion pour moi de voir comment les choses fonctionnement, de découvrir l’équipe et de me mettre à l’aise. Bien sûr, il y a du stress, mais je suis aussi ambitieux. Je veux surtout apprendre et je vais donner le meilleur de moi-même à l’entraînement pour prouver au coach que j’ai le niveau. »

Cela fait désormais un an et demi que le défenseur évolue à Reims en Ligue 1, après avoir presté à Ostende en Belgique. « J’ai tout de suite commencé à jouer quand je suis arrivé à Reims. J’ai joué tous les matches et ça m’a permis de gagner en régularité dans mes performances. Le coach m’a demandé d’être un leader et je pense que j’ai bien réussi. La Ligue 1 est peu suivie en Belgique, donc on parlait moins de moi, mais le coach à lui toujours gardé un œil sur moi et me donne maintenant une chance avec les Diables ».