Voyages: toute la Belgique passe en rouge foncé sur la carte de l’ECDC

Une région adopte la couleur rouge dans deux cas de figure : lorsque l’incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants sur 14 jours, oscille entre 75 et 200, avec un taux de positivité supérieur à 4 % ou lorsque l’incidence est comprise entre 200 et 500, quel que soit le taux de positivité.

En raison de la hausse des contaminations en Belgique, toute la Belgique est passée en rouge foncé – alors qu’il ne s’agissait que de la Flandre la semaine dernière — sur la carte covid du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

La France reste quasi complètement orange sauf la région du Pays de la Loire qui passe au rouge. La couleur orange est appliquée lorsque l’incidence est de moins de 50 avec un taux de positivité supérieur à 4 %, lorsque l’incidence se situe entre 50 et 75 et le taux de positivité au-dessus de 1 % ou lorsque l’incidence se situe entre 75 et 200 mais que le taux de positivité se situe en dessous de 4 %.

Plusieurs régions des Pays-Bas restent en rouge foncé. Plusieurs régions d’Allemagne sont passées en rouge foncé notamment dans le Sud-Est.

En Italie, la situation est plutôt stable avec deux zones vertes et la majorité des zones en orange et deux en rouge.