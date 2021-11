Le secteur des bureaux à Bruxelles résiste tant bien que mal

Le courtier en immobilier professionnel Cushman & Wakefield a livré son rapport du troisième trimestre 2021 pour le secteur des bureaux à Bruxelles. On le sait, ce segment subit une forte pression due à la pandémie. Beaucoup d’entreprises et de sociétés cherchent à optimiser leurs espaces de travail et cela passe souvent par une volonté de réduction de ces mêmes espaces avec, en attendant, une tendance à la sous-location des surfaces non utilisées.

Cette mouvance semble devenue aujourd’hui inéluctable. Toutes les études le montrent : la grande majorité des employés (mais peu de patrons…) sont favorables à une prolongation du télétravail partiel une fois que le covid ne sera plus qu’un mauvais souvenir. A condition qu’il le soit un jour. Aujourd’hui encore, le travail à domicile est plus que recommandé par le gouvernement pour affronter la quatrième vague de contaminations qui est désormais bien amorcée.