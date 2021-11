Vaccination: infertilité, fausse couche, règles perturbées, ces mythes à détricoter

L’hésitation vaccinale reste importante chez les femmes de 25 à 35 ans, surtout celles qui ont des projets d’enfant. La gynécologue Stéphanie Blondel revient sur les fausses informations qui circulent et appelle sans réserve à la vaccination.

Le vaccin contre le coronavirus est disponible depuis moins d’un an en Belgique. De nombreuses jeunes femmes, ou des couples, qui envisagent de faire un enfant dans un avenir plus ou moins proche préfèrent « ne pas prendre de risque » et refusent la vaccination. Une grosse erreur pour Stéphanie Blondel, gynécologue obstétricienne au CHU Marie Curie de Charleroi.

