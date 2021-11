Christian Benteke et Divock Origi refont surface chez les Diables rouges

Les deux attaquants de Crystal Palace et Liverpool ont deux matches pour se montrer en l’absence de Lukaku et Batshuayi.

Les absences combinées de Romelu Lukaku et Michy Batshuayi ont rouvert les portes du noyau national à Christian Benteke et Divock Origi en ce mois de novembre. Il fallait bien ça pour les deux attaquants qui doivent aujourd’hui se résigner à vivre dans l’ombre du buteur de Chelsea et, dans une moindre mesure, de celui de Besiktas. Pire, pour le joueur de Liverpool, les cinq dernières années l’ont presque fait disparaître des radars, la faute à un temps de jeu réduit du côté d’Anfield. Benteke, présent à l’Euro par la grâce de l’élargissement des sélections de 23 à 26 joueurs, reste un élément intéressant aux yeux de Roberto Martinez de par son profil atypique mais le buteur de Crystal Palace est toujours très loin d’afficher des statistiques qui pourraient être comparées à celles de Romelu Lukaku. Chez les Diables, « Bentegoal » a inscrit 16 buts en 42 caps. Origi, 3 en 29 apparitions.