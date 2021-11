Hockey: un 4e Stick d’Or pour Florent van Aubel ou Alix Gerniers? (cérémonie en direct)

La cérémonie du Stick d’Or couronne le meilleur joueur et la meilleure joueuse de hockey la saison 2020-2021 tout comme les espoirs fille et garçon. L’année dernière, la cérémonie du Stick d’Or et la remise de prix n’avaient pu être organisées en raison de la crise sanitaire. Cette année, les lauréats seront récompensés, ce jeudi 11 novembre, lors de la soirée de Gala qui se déroule dans les J&M Studios, à Schelle.

Chez les messieurs, Florent van Aubel pourrait remporter une 4e récompense après celles de 2012, 2018 et 2019. Aux côtés de l’attaquant anversois, on retrouve le capitaine du Dragons et des Red Lions, Felix Denayer, sacré en 2011 et 2013, et Gauthier Boccard, le capitaine du Waterloo Ducks.