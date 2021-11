Serge Mignonsin, un vélo cargo urbain durable et une plus-value sociale

Cofondateur de « Rayon 9 », une entreprise de livraison par vélo-cargo à Liège, Serge Mignonsin, au départ, voulait avant tout trouver des débouchés pour des jeunes. Quand on s’inquiète de l’avenir des autres, fatalement, on s’inquiète vite de l’avenir de la planète.

Sa conscience environnementale s’est révélée progressivement, comme une photo (argentique) dans le révélateur, explique-t-il. « Oui, bien sûr, j’ai été éduqué par des parents qui m’ont appris à trier les déchets, à ne pas jeter par terre, à ramasser les crasses qu’on trouve en chemin mais ça relevait globalement de la bonne éducation, pas de l’éducation à l’écologie. Aujourd’hui, ce que je fais, c’est de l’engagement envers l’écologie, le fruit d’une volonté. »

Ce qu’il fait, Serge Mignonsin, à 48 ans, c’est gérer Rayon 9, une coopérative qui mélange économie sociale et engagement écologique. Soit développer des services qu’on peut rendre en milieu urbain grâce à un réseau de livraison par vélo cargo à assistance électrique et, en même temps, créer de l’emploi en CDI. Ou quand l’écologie et l’économie sociale se rencontrent.