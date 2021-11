La réforme fiscale fait peur aux grands clubs

Dans une lettre ouverte adressée aux autorités politiques, six clubs (Anderlecht, l’Antwerp, Club Bruges, Gand, Genk et le Standard) craignent une saignée financière qui entraînerait une perte de compétitivité et une fuite des talents.

Dans l’air depuis des mois et proche de son aboutissement, la réforme du statut fiscal du sportif agite principalement le monde du football, qui subit inévitablement un dommage collatéral des développements du Footbelgate. Outre une réduction des avantages au niveau de la sécurité sociale, la coalition Vivaldi veut, avec l’entrée en vigueur d’une loi-programme au 1er janvier 2022 (dans un mois et demi donc !) revoir le régime de faveur au niveau du précompte professionnel. Pour faire simple, alors que les clubs doivent seulement verser à l’État 20 % du précompte avec l’obligation de destiner un quart du cadeau fiscal à la formation (au sens large), la manne financière serait plafonnée à quatre millions, répartis à 50-50 sur la formation des jeunes (dans un cadre plus strict) et l’amélioration des infrastructures.