Le covid a dopé la fibre entrepreneuriale

Malgré la crise, les nouveaux entrepreneurs sont toujours plus nombreux. Le constat avait déjà été fait en 2020, avec soulagement, il sera visiblement le même, voire plus marqué, en 2021. Les premières statistiques vont dans ce sens. Sur le terrain, la reprise a été particulièrement animée.

Une généreuse vague de chaleur assortie d’une odeur de gâteaux sortis du four… L’entrée dans l’atelier de Cynthia et Fanny apporte un petit réconfort bienvenu en cette matinée plutôt frisquette. C’est ici, dans ce rez-de-chaussée situé en plein centre de Bruxelles, que les deux trentenaires ont installé en juin dernier leurs four, frigo et instruments de cuisine. Une atmosphère qui n’a rien de comparable avec celle des vastes bureaux impersonnels dans lesquels ces deux Bruxelloises ont débuté leur carrière, il y a une dizaine d’années.