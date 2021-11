Bourse de Bruxelles - Un indice BEL 20 tiraillé entre Umicore et Aperam

Il était tiraillé entre Aperam (51,80), qui bondissait de 4,44 pc à la veille de la publication de ses résultats, et Umicore (46,83) qui plongeait de 6,00 pc après l'annonce du retrait des matériaux pour batterie d'un concurrent déclarant le secteur pas assez rentable. Galapagos (46,51) suivait avec un recul de 2,74 pc, arGEN-X (270,60) gagnant par contre 0,82 pc tandis que Solvay (105,15) et UCB (107,35) progressaient de 0,43 et 1,18 pc. AB InBev (52,43) cédait de justesse 0,08 pc alors que KBC (85,94) et Ageas (42,06) gagnaient 0,23 et 0,55 pc. Proximus (16,90) et Telenet (32,28) étaient négatives de 0,03 et 0,80 pc, Orange Belgium (19,96) gagnant par ailleurs 0,91 pc tandis que Bpost (7,75) rebondissait de 4,66 pc après sa chute de 3,83 pc de la veille. GBL (102,55) perdait finalement 0,92 pc alors que Sofina (399,00) regagnait 0,91 pc, Colruyt (43,31) et Ahold Delhaize (29,17) reperdant 0,35 et 1,65 pc après leurs belles progressions de la veille.

Azelis (27,26) perdait 1,3 pc tandis que Deceuninck (3,76) et Jensen (26,60) progressaient de 1,9 et 2,3 pc, D'Ieteren (157,10) et Bekaert (38,76) de 1 pc, Agfa-Gevaert (3,74) de 1,2 pc. Mithra (19,34) gagnait enfin 3,3 pc, Fagron (15,02) et MDxHealth (1,03) remontant de 1,7 et 1,5 pc tandis que IBA (16,10) et Oxurion (2,15) reculaient de 3 et 2 pc, Biotalys (6,92) et Sequana Medical (7,58) de 1,7 et 1,3 pc.