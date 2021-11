Le rebond belge aura-t-il un impact sur l’enveloppe de la relance?

Une croissance qui a repris des couleurs en 2021, après s’être affichée à la négative en 2020 : c’est ce que montrent les prévisions économiques présentées par la Commission européenne publiées pour l’Armistice. En Belgique, la croissance devrait atteindre 6 % cette année, puis 2,6 % l’an prochain et 1,9 % en 2023. Elle s’affichera donc plus haut qu’à son niveau d’avant crise (2,1 % en 2019 et – 5,7 % en 2020) jusqu’à début 2023. Et cela pourrait avoir un impact sur l’enveloppe européenne de la relance (750 milliards dont 321,5 milliards de subventions), de laquelle notre pays attend 5,9 milliards.