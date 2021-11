Hockey: l’Orée s’enfonce encore un peu plus tandis que le Léopold renoue avec la victoire Rien ne va plus pour l’équipe de Xavier De Greve qui vient de subir un 4e revers consécutif face au Daring qui retrouve enfin le sourire. Au Léo, c’est Tom Boon qui a de nouveau fait parler la poudre.

Belga

Par Laurent Toussaint Publié le 11/11/2021 à 19:02 Temps de lecture: 3 min

Daring – Orée : 5-2. Cela faisait déjà plusieurs journées qu’ils attendaient de renouer avec la victoire après avoir proposé des prestations solides mais en faiblissant, toujours, en fin de rencontre. Mais face aux Oréens, convalescents, les Molenbeekois ont tenu bon en proposant une prestation solide et appliquée pour venir à bout d’une équipe toujours en plein doute. En effet, rien ne va plus pour l’équipe de Xavier De Greve qui s’incline pour une 4e fois consécutive (Braxgata, Dragons, Herakles et Daring). Dès la 4e minute, Alex Van Linthoudt avait ouvert le score sur phase de penalty. Tomi Domene avait répliqué sur penalty (26e) avant que Xavier Esmenjaud ne permette à son équipe de virer en tête à la pause (32e). Geoffroy Cosyns donnait ensuite de l’air aux siens (37e). Tomi Domene faisait illusion pour les visiteurs (47e) mais Nicolas Cicileo finissait le travail pour le Daring en inscrivant 2 derniers buts (57e et 66e sur stroke). L’Orée ne pourra pas se louper, dimanche, en recevant l’Antwerp. Léopold – Braxgata : 5-2. Après avoir réalisé un très décevant 1 sur 9 lors de leurs 3 dernières sorties, les Ucclois n’avaient d’ores et déjà plus le choix. Ils devaient corriger le tir face à une équipe anversoise de plus en plus affûtée et constante pour rester bien positionnés dans le top 4. Mais, heureusement, pour les hommes d’Agust Corradini, Tom Boon, le buteur maison, a retrouvé ses sensations en plantant 4 buts et en portant son total personnel à 25 réalisations en 11 rencontres ! Maxime Plennevaux inscrivant le numéro 2 bruxellois. Du côté visiteur, c’est Loïck Luypaert qui avait répliqué et gardé son équipe dans la partie, sur penalty. Un bon résultat que le Léo devra confirmer impérativement lors d’un déplacement délicat à l’Herakles, dans 3 jours.

Racing – Herakles : 2-0. Sixième succès pour les Bruxellois cette saison et un retour dans le haut du classement aux côtés du Léopold et du Dragons (mais toujours avec un match de plus). Tanguy Cosyns (19e) puis Alexis Cayphas (47e) ont permis de prendre la mesure d’une équipe anversoise qui n’a donc pas réussi à confirmer sa belle victoire, du week-end dernier, face à l’Orée. Beerschot – Gantoise : 4-4. Personne ne se satisfera de ce partage. Ni à Kontich où le besoin de points se fait de plus en plus ressentir. Ni à Gand où les résultats ne sont pas suffisamment réguliers pour occuper la première partie du tableau. Un partage au gout amer d’autant plus que les Flandriens menaient 0-3 à la 32e minute (buts de Jack Waller, Charles Masson et Martin Ferreiro) avant que le Bee ne sonne un retour tonitruant grâce à François Sior, Arthur De Sloover (sur p.c.) et Louis Capelle. Le Néerlandais Pepijn Scheen pensait alors avoir réalisé le plus compliqué en inscrivant le numéro 4 sur penalty, à la 62e minute, mais Louis Capelle offrait l’égalisation à ses couleurs à l’ultime minute de jeu.