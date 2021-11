Thorgan Hazard: «Si je pouvais acheter un joueur, ce serait Eden plutôt que moi»

Le ton est toujours le même, décontracté, presque blasé face à la presse. Mais ne voyez pas de l’agacement dans le chef de Thorgan Hazard, copie conforme de son frère dans ce domaine, simplement une routine parfois lassante à supporter. Surtout qu’aujourd’hui, encore plus qu’avant d’ailleurs, la moitié des questions qui lui sont adressées concernent Eden. « Je savais qu’on allait me poser cette question », a-t-il d’ailleurs rétorqué à un confrère flamand qui lui demandait son avis sur la comparaison et l’écart de niveau, minime désormais, entre les deux.

1 La situation de son frère Eden au Real Madrid