À seulement 3 ans, le fils de Romelu Lukaku s’exprime déjà en anglais, français, néerlandais et lingala

Il y a quelques semaines, on apprenait que Romelu Lukaku maîtrisait huit langues : le français, l’allemand, l’anglais, l’espagnol, le portugais, le néerlandais, le lingala et l’italien n’ont aucun secret pour le buteur de Chelsea et des Diables rouges.

Un chemin vers la connaissance des langues que semble déjà emprunter son fils. À seulement trois ans, il est capable de s’exprimer… en français, néerlandais, anglais et lingala ! « Mon fils mélange parfois le français, le néerlandais et l’anglais quand il parle… Mais quand il s’énerve, c’est toujours en lingala », a confié ‘Big Rom’ à ses abonnés sur Twitter ce jeudi.