Thorgan Hazard de retour dans le groupe des Diables après une blessure: «Je sens que je reviens bien»

Physiquement, je me sens mieux et je sens que je reviens bien », a assuré le joueur de Dortmund jeudi en conférence de presse à Tubize. « Cela fait du bien de revenir, ça faisait longtemps. Cela permet aussi d’un peu changer d’air et de voir autre chose et surtout de revoir Eden. J’ai eu quelques soucis en début de saison et j’ai traîné ça pendant plusieurs semaines. Maintenant, je me sens mieux physiquement et je reviens bien », a expliqué Hazard.

Aligné dans une position plus offensive et plus axiale à Dortmund ces dernières semaines, le Brainois s’est montré décisif avec notamment trois buts en deux matches fin octobre. « Pourtant contre Leipzig, j’ai joué arrière gauche. On m’appelle souvent quand il faut dépanner », a-t-il souri. « Ce n’est pas toujours facile de changer de position mais j’ai appris au fil du temps. Cela peut paraître un peu cliché mais le plus important pour moi, c’est de jouer. J’aime bien changer et cela me permet de prendre de l’expérience. »