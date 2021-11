Marc Wilmots veut se relancer à Casablanca

L’ancien sélectionneur des Diables rouges était libre depuis deux ans. Ce jeudi, il a signé pour deux saisons et demie avec le Raja Club Athletic.

Cela faisait près de deux ans que Marc Wilmots n’avait plus entraîné et la fin de son aventure iranienne (entre mai et décembre 2019 ; il est d’ailleurs toujours en procès avec la Fédération iranienne). « J’ai ouvert une parenthèse. Nous nous sommes installés à Bordeaux notamment pour permettre à ma fille Athena-Lena de poursuivre ses études en français », avait-il expliqué, alors qu’il soignait une rupture du tendon d’Achille, dans nos colonnes fin septembre, balayant par la même occasion les éternelles rumeurs d’un retour au Standard.