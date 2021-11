COP26: avant le rush final des négociations, aucun des sujets sensibles n’est tranché

Le 26e sommet mondial sur le climat jouera les prolongations. Et si le souci de limiter les émissions est revenu au-devant de la scène, la question de l’adaptation aux dérèglements climatiques qui frappent le plus durement les pays les plus pauvres est aussi cruciale.

Le sommet mondial sur le climat qui se déroule à Glasgow, la COP26, devrait plier bagages vendredi à 18 h locales. Mais sages ont été ceux qui, instruits de l’expérience, ont anticipé des prolongations : de l’aveu même de la secrétaire exécutive de la convention de l’ONU sur les changements climatiques, Christiana Figueres, les débats devraient se poursuivre jusqu’à samedi (au moins). Les sujets soumis aux négociateurs ces quinze derniers jours ne sont pas des plus faciles. Les premiers brouillons de ce que les experts appellent la « décision chapeau » – celle qui englobe les autres, souvent plus techniques – ont commencé à circuler. Et comme on s’y attendait, ne contentent ni les uns ni les autres. Saura-t-on trouver les termes confirmant que l’objectif de maintenir la hausse de la température à 1,5ºC est « toujours vivant » ?