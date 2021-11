Négociations sur le Traité ONU: l’UE manque à son devoir de protéger les droits humains

Carte blanche - Par Justice et Paix, CNCD-11.11.11, Solsoc, Achact, Cetri, We Social Movements et Entraide & Fraternité

Du 25 au 29 octobre, s’est tenue, à l’Office des Nations unies, la septième session de négociations du groupe de travail intergouvernemental chargé de l’élaboration d’un traité contraignant sur les entreprises et les droits humains. Ce processus de négociation, qui a débuté en 2014, fait suite à la prise de conscience par la communauté internationale de la nécessité de mettre fin à l’impunité des entreprises transnationales. Ce traité, s’il est adopté, pourrait prévenir les abus commis par les entreprises à l’encontre des droits humains, mais aussi garantir un accès à la justice et à la réparation aux personnes et communautés affectées.

La nécessité d’une réglementation contraignante

Le drame du Rana Plaza a joué un rôle moteur dans cette prise de conscience. Pour rappel, l’effondrement de cette usine de textile au Bangladesh a entraîné la mort de 1.135 personnes et fait plus de 2.000 blessés. Cet événement, loin d’être un cas isolé, a révélé au grand jour la face sombre de notre système économique mondialisé. Une économie dans laquelle la recherche du profit par les entreprises prime sur la justice et place une pression sans pareil sur les populations et l’environnement. Un système déséquilibré au sein duquel les entreprises, tous secteurs confondus (textile, minier, pêche, électronique, agriculture, etc.), arrivent par l’intermédiaire de montages financiers à fuir leurs responsabilités administratives, civiles et même pénales. À lire aussi Carte blanche: pour la sécurité des travailleurs dans l’industrie textile, l’accord Bangladesh ne peut être jeté aux oubliettes

Depuis plusieurs années, la société civile belge et européenne se mobilise à tous les niveaux de pouvoir en faveur de l’adoption de réglementations contraignant les entreprises à respecter les droits humains. La population belge est également sensible à cette question. Selon un récent sondage réalisé par le CNCD 11.11.11, 76 % des Belges se disent favorables à l’imposition du devoir de vigilance en matière de protection des droits humains et de l’environnement par les entreprises. Cependant, faute de volonté politique, le déséquilibre persiste entre les réglementations visant à protéger les intérêts économiques et celles visant à protéger les droits humains.