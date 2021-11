Absent lors des 2 derniers matches du PSG, Messi est bien disponible pour les rencontres de l’Argentine

Lionel Messi est prêt à apporter à nouveau sa contribution dans la campagne de qualification de l’Argentine en vue de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Selon le sélectionneur national Lionel Scaloni, le joueur vedette du Paris Saint-Germain est rétabli de ses blessures au genou et à la cuisse. Messi, 34 ans, a bien supporté plusieurs séances d’entraînement individuel et peut donc être titularisé pour le match de vendredi contre l’Uruguay. «Leo veut jouer et je veux aussi qu’il joue», a déclaré Scaloni. «Nous sommes convaincus que sa condition physique est bonne.»