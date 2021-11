Le Festival des lumières à Gand attire trop de monde: «La situation est dangereuse» (photos et vidéos)

La Ville de Gand et la police ont demandé aux visiteurs de ne plus se rendre dans le centre ce jeudi soir. La fête des lumières qui a lieu depuis mercredi attire trop de monde.

« Il y a actuellement beaucoup de monde sur le parcours de la fête des lumières et dans les rues secondaires », a expliqué l’échevine des Fêtes et des Événements Annelies Storms (Vooruit). « Tous les parkings du centre-ville sont pleins. Pour des raisons de sécurité, nous demandons aux gens de ne plus venir à Gand. »