Un cap pour l’Europe de la Défense

L’Union européenne va s’équiper d’une « boussole stratégique » pour la gestion de crise dans son voisinage et au-delà. Un outil nécessaire pour affirmer son autonomie en matière de Défense.

L’Europe est en danger, son espace stratégique est contesté et rétrécit : le fameux « soft power » de l’Union européenne ne suffit plus pour prospérer, voire survivre, dans un monde à couteaux tirés. Il faut du « hard ». L’avertissement, comme il le dit, est lancé par Josep Borrell. Le haut représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la Sécurité a été chargé par les Vingt-Sept de produire, avec ses services, une « boussole stratégique » pour l’UE.

Les pacifistes, les partisans de la non-violence, ceux qui rêvent d’un monde sans guerre se méfieront de cette tonalité martiale. Ils redouteront une militarisation de cette Union, prix Nobel… de la paix en 2012. La non-intervention pour ne pas exacerber les tensions ? Sauver la paix en renonçant à la guerre ? La question taraude depuis longtemps ; le peuple syrien ou, avant lui, les républicains espagnols ne l’ignorent pas.