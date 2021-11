Les clubs de Premier League s’unissent contre la Coupe du monde tous les deux ans

« La Premier League s’engage à éviter des changements radicaux dans le calendrier des compétitions internationales de la FIFA après 2024 », a déclaré Richard Masters, directeur général de la Premier League. « Des changements qui, selon nous, ont un impact négatif sur le bien-être des joueurs et menacent la compétitivité, le calendrier, les structures et les traditions des compétitions de clubs nationaux. »

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a affirmé vouloir organiser la Coupe du monde à une cadence plus régulière. Le lundi 20 décembre, le sujet sera mis sur la table lors d’une réunion à la FIFA.

« Nous sommes ouverts aux réformes et aux nouvelles idées, mais elles doivent renforcer l’équilibre entre le football national et international pour améliorer le jeu à tous les niveaux », a déclaré Masters. « Nous continuerons à travailler avec les groupes de supporters, les joueurs, les parties prenantes nationales et internationales pour trouver des solutions qui sont dans le meilleur intérêt de l’avenir à long terme du football. »