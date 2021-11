Qualifications Euro 2023: les Belgian Cats s’inclinent en Bosnie

Après trente minutes et une 3e période perdue 22-10, la cause était entendue (73-49). Il s’agissait dès lors de limiter les dégâts et cette opération fut remplie avec succès. Les Cats remportèrent le dernier quart 14-32 pour échouer au final à 6 points. Julie Vanloo a terminé meilleure réalisatrice côté belge avec 19 points personnels (5/6 à 3 pts). Meesseman a relevé la tête en fin de match (18 pts, 7 rebs, 5 ast, 2 stl) et Kyria Linskens a aussi été présente (15 pts, 9 rebs, 4 ast).

Le 17 juin dernier en ouverture de l’Euro de Strasbourg, la Bosnie avait déjà créé la surprise en s’imposant contre la Belgique 70-55. Une défaite qui n’avait pas empêché les Belges de terminer 3e avant de s’envoler pour les JO de Tokyo et d’y enlever la 7e place.