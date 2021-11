Le judo belge essaie de repartir en rangs serrés

Le judo belge n’en est plus à un paradoxe près ! Ce dimanche, à l’Open de Belgique, substitut du « national » qui se déroulait à Herstal, ce sont les athlètes du nord du pays, même sans Matthias Casse, forfait de dernière minute, qui ont trusté les prix avec 12 victoires sur 14 catégories de poids. La raison ? L’absence des élites francophones à l’heure de la reprise post-olympique, dont la planification ne comprenait pas ce rendez-vous à domicile. « Les deux cellules sportives ont leur autonomie et donc leur programme et nous avons privilégié deux stages de fin d’année à l’étranger », explique Cédric Taymans, le directeur sportif francophone. « Ce qui ne m’empêche pas de bien m’entendre avec mon collègue flamand Koen Sleeckx. »