Les contaminations explosent: où vous faire tester, combien ça coûte?

Les chiffres ne sont pas bons. Rien que pour la journée du lundi 8 novembre, on enregistre un pic de 15.000 contaminations. Où et quand vous faire tester ?

Il y a eu 15.000 contaminations le lundi 8 novembre, c’est énorme. Le mardi 9, les chiffres provisoires dépassent les 12.000. En moyenne journalière sur les 7 derniers jours, on approche les 10.000 », a expliqué sur le plateau de la RTBF Frank Vandenbroucke.

Les hospitalisations sont en augmentation et le nombre de personnes en soins intensifs est de 472, le seuil critique des 500 va bientôt être dépassé.

Quand devez-vous vous faire tester ?

Vous devez vous faire tester si vous avez plus de 6 ans et présentez des symptômes liés au coronavirus (toux, difficultés respiratoires, fièvre, courbatures, fatigues, perte de goût et ou de l’odorat, nez bouché, mal de gorge, diarrhée)