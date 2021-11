Hockey: Florent van Aubel, le magicien de Brasschaat

Il existe des évidences qui ne souffrent aucune discussion. Ce nouveau plébiscite pour l’un des joueurs les plus doués mais aussi les plus humbles dans l’histoire du hockey belge semblait déjà acquis, dès l’annonce des trois nommés, sans réduire, naturellement, le mérite et les qualités intrinsèques de Felix Denayer et de Gauthier Boccard. Durant la saison 2020-2021, Florent van Aubel a, une fois de plus, démontré toute l’étendue de son talent en portant l’équipe du Dragons vers un 12e titre de champion de Belgique après plusieurs mois délicats. Mais en remportant à 30 ans sa quatrième récompense (après 2012, 2018 et 2019) à l’issue des votes de l’ensemble des joueurs et des coachs de l’élite, Florent van Aubel entre définitivement dans la légende.