Ambre Ballenghien, le talent à l’état pur

Les Stick d’or 2021 ont donc récompensé deux orfèvres du hockey. Deux personnalités au caractère bien trempé avec de nombreux points communs comme l’amour du jeu, du beau geste et de la performance. Comme l’attaquant anversois, Florent van Aubel, la Bruxelloise incarne à la perfection le hockey moderne. Rapide, technique, déterminée, la joueuse de la Gantoise a démontré depuis plusieurs saisons qu’elle avait de quoi être une des plus grandes comme ses trois copines et partenaires, Barbara Nelen, Emilie Sinia et Alix Gerniers, avec lesquelles elle s’affiche, avec beaucoup d’humour et de dérision, sur les réseaux sociaux dans des vidéos souvent déjantées.