Le parquet de Bruxelles face à une explosion des affaires de mœurs

Le parquet de Bruxelles fait face à un afflux sans précédent de dossiers d’affaires de mœurs, avec une hausse de plus du double en trois ans, rapporte L’Echo vendredi.

En 2017, 924 nouveaux dossiers étaient entrés, puis 1.639 en 2018, 1.652 en 2019 et 1.977 en 2020 (année marquée par un grand nombre de faits de détention d’images pédopornographiques). Des chiffres plus que doublés (+113%) en trois ans. La libération de la parole via le mouvement #MeToo et l’efficacité des Centres de prise en charge des violences sexuelles (CPVS) sont mises en avant, écrit le quotidien.