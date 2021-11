Météo: l’IRM émet une double alerte jaune

Ce vendredi matin, l’Institut royal météorologique de Belgique (IRM) a émis deux alertes jaunes pour une grande partie du territoire. La double alerte est d’application jusqu’à 11h pour ce qui concerne les conditions glissantes et jusqu’à 13h pour ce qui concerne le brouillard, indique l’IRM sur son site internet.

Ce vendredi, du brouillard devrait se former en plusieurs endroits du pays. La visibilité pourrait parfois être inférieure à 500 m, voire localement même sous les 200 m. De plus, les conditions de visibilité pourront parfois varier rapidement, indique l’IRM. Vendredi en cours de matinée, la visibilité s'améliorera progressivement avec toutefois du brouillard plus tenace sur l'extrême sud du territoire.

Des plaques de givre pourraient se former sur les routes au vu des températures. « Il conviendra donc d'être vigilant, d'autant plus que les conditions peuvent fortement changer d'un endroit à l'autre », indique encore l’IRM.