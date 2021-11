Réaménagement de la place du Nouveau Marché aux Grains à Bruxelles: les riverains ont la parole

La Ville de Bruxelles veut réaménager dans les deux ans la place du Nouveau Marché aux Grains, située à deux pas de la place Sainte-Catherine. Après plusieurs études déjà réalisées, le temps est venu de passer à l’étape suivante : faire entendre la voix des utilisateurs de la place. Le processus participatif est destiné aux résidents et aux commerçants ainsi qu’aux jeunes qui y jouent au basket, de même qu’aux élèves des écoles avoisinantes.

Afin d’impliquer ces diverses voix, plusieurs étapes ont été élaborées. Au cours de cette première phase de participation, la Ville souhaite recenser le plus grand nombre possible de besoins et de souhaits. Les jeunes des écoles avoisinantes sont les premiers à s’exprimer. Au MAD, le centre de mode et de design situé sur la place, des ateliers sont organisés pendant deux semaines avec les élèves du Maria-Boodschaplyceum et de l’Institut De Mot-Couvreur. Les jeunes seront encouragés à formuler des priorités pour le réaménagement.