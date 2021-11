Pays-Bas: vers un «lockdown modéré» de 3 semaines

Des sources confirment que les décisions officielles seront prises ce vendredi et qu’elles entreront en vigueur samedi à 19 heures.

Vendredi, le gouvernement néerlandais annoncera un lockdown court et modéré de trois semaines. Pendant cette période, les magasins, les restaurants, les cafés et les pubs devront fermer leurs portes à 19 heures, et un maximum de quatre personnes pourront leur rendre visite à domicile. Tout le monde est prié de reprendre le travail à la maison.