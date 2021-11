Richemont: le bénéfice net semestriel s'envole et dépasse son niveau pré-pandémie

Le groupe souligne que son chiffre d'affaires a progressé de plus de 10% dans tous ses secteurs d'activité, canaux de distribution et zones géographiques sur un an. Au total, ses ventes ont augmenté de 63% pour atteindre 8,91 milliards d'euros sur la période, a-t-il précisé vendredi dans un communique.

Depuis quelques mois, le secteur du luxe retrouve le sourire après le pic de la crise sanitaire. Le groupe Kering a engrangé 4,19 milliards d'euros de ventes au troisième trimestre et LVMH 15,51 milliards d'euros sur la même période. Là encore, ces performances sont supérieures à celles enregistrées en 2019.