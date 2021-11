Uli Hoeness, le président d’honneur du Bayern Munich, détruit le PSG: «Votre argent de merde, ça ne suffit pas»

Dans un podcast consacré à son parcours, Uli Hoeness, le président du Bayern Munich, n’a franchement pas hésité à s’attaquer au PSG. Lorsqu’on lui demande si le président Nasser Al-Khelaïfi est le nouveau Hoeness, il ne passe pas par quatre chemins.

« Non, je ne crois pas, je ne sais pas s’il aime le football. La différence entre lui et moi ? J’ai travaillé dur pour gagner mon argent, et lui l’a reçu en cadeau. On le met à sa disposition et il n’a pas besoin de travailler pour ça. Quand il veut un joueur, il va trouver son émir », déclare-t-il, en mettant Manchester City dans la même catégorie.