Erika Vlieghe prône le retour du port du masque en plus du CST: «Il faut plus de rigueur»

Au-delà de l’usage du CST, la présidente du GEMS prône également un retour au port du masque plus élargi. « Il faut beaucoup plus de rigueur. Le port du masque ne doit pas être optionnel ».

« Les chiffres ne sont pas rassurants. Si on compare avec l’Italie, la France ou l’Espagne, on voit que l’incidence (nombre de cas par 100.000 habitants) en Belgique est beaucoup plus haute. Nous avons besoin, aujourd’hui, d’une implémentation beaucoup plus stricte des mesures prises au comité de concertation il y a deux semaines », explique-t-elle.

Au-delà de l’usage du CST, la présidente du GEMS prône également un retour au port du masque plus élargi. « Il faut beaucoup plus de rigueur. Le port du masque ne doit pas être optionnel ». Quant à savoir quelles mesures devraient être prises lors du prochain Codeco, elle ne se prononce pas, mais insiste sur le besoin d’avoir des mesures plus strictes.