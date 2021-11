Kevin De Bruyne sur les Diables rouges: «Nous n’avons pas une équipe aussi forte que la France ou l’Angleterre en ce moment» (vidéo)

Invité dans le podcast MIDMID de Playsports, Kevin De Bruyne s’est confié sur ses difficultés depuis le début de la saison. « C’est un peu plus difficile que d’habitude cette année. Ce n’est pas trop grave, je pense, mais cela a été un peu difficile physiquement et mentalement. Je suis revenu avec beaucoup de douleurs après les vacances, puis au début de la saison, j’étais au pied du mur. J’ai eu de sérieuses douleurs, mais ça commence à aller mieux. J’ai juste eu besoin de plus de temps que prévu », a déclaré le joueur de Manchester City, qui est également revenu sur l’échec des Diables rouges en Nations League.

« Je ne pense pas que quelqu’un ait autant d’ambition que moi. Mais nous devons admettre que nous n’avons pas une équipe aussi forte que la France ou l’Angleterre en ce moment. Vous pouvez l’admettre aussi. Nous avons perdu des joueurs. Cela ne veut pas dire que nous n’aurons pas une équipe incroyable dans deux ou quatre ans, mais pas pour le moment. J’ai l’impression que tout le monde pense que nous devrions toujours gagner, alors que certaines équipes sont plus fortes. Il est très difficile d’être meilleur contre les équipes de haut niveau. Nous ne sommes que la Belgique. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Nous sommes moins maintenant qu’en 2018, c’était le moment pour moi de gagner. C’était bizarre aussi à l’époque, cette parade. C’était génial, mais nous n’avions pas gagné. Et nous l’avons célébré. Mais dans un grand tournoi, vous ne pouvez pas faire d’erreurs. »