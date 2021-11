Joggeuse retrouvée en France: les zones d’ombre de l’enquête

En début de semaine, une joggeuse de 17 ans a disparu pendant 24 heures, pour ensuite être retrouvée vivante à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) mardi. Une enquête pour enlèvement et séquestration avait été ouverte au lendemain de la mystérieuse disparition de cette jeune lycéenne, mobilisant quelque 200 militaires pour tenter de la retrouver. Un homme avait ensuite été placé en garde à vue pour finalement être mis hors de cause mercredi soir. Depuis, de nombreux éléments intriguent encore les enquêteurs.

Six éléments du récit qui intriguent les enquêteurs

Parmi ses réponses, six d’entre elles intriguent. Tout d’abord, la joggeuse affirme avoir été enlevée par une camionnette verte, or personne n’en a vu dans les alentours. Ensuite, elle affirme que deux hommes l’ont enlevée mais ne sais pas donner plus de détails quant à leur physique. Troisièmement, elle n’a pas pu donner beaucoup de détails sur la maison dans laquelle elle dit avoir été séquestrée. Le Parisien indique que des effets personnels de la jeune femme ont été laissés sur place, ce que les enquêteurs ne comprennent pas. Ensuite, elle ne se souvient pas de son trajet emprunté lors de sa fuite et enfin, les examens médicaux démentent les propos de la joggeuse qui assure qu’elle a été frappée violemment.