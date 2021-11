Succession: le changement pour les donations en Wallonie en trois questions

A partir du premier janvier prochain, il sera plus risqué en Wallonie d’effectuer des donations manuelles non enregistrées. Celles-ci seront soumises à des droits de succession si le donateur décède dans les cinq ans après le don, contre trois auparavant.

Un an après la fermeture par le fédéral de la « Kaasroute » (route du fromage) – qui permettait aux résidents belges de ne pas devoir enregistrer en Belgique les donations mobilières consenties devant un notaire étranger et ainsi d’échapper à l’impôt – la fiscalité sur les donations va recevoir un nouveau tour de vis. Et cette fois, c’est en Wallonie que ça se passe. En ligne de mire de la majorité PS-MR-Ecolo : les donations mobilières « non enregistrées ». Celles-ci ne sont aujourd’hui pas taxées, sauf si le donateur meurt dans les trois ans suivant la donation. Une période qui va être rallongée à cinq ans. Comment ça fonctionne ? On fait le point.

1