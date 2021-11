Les superbes images du Festival des Lumières à Gand (vidéos)

Depuis le 10 novembre se tient le Festival des Lumières de Gand. L’occasion de faire une balade nocturne dans la ville flamande et de découvrir des lieux historiques et des monuments gantois sous un autre angle. Des installations ingénieuses et lumineuses, des performances spectaculaires et toutes sortes d’événements lumineux seront présents dans la ville jusqu’au 14 novembre prochain.

Un parcours tracé permet d’admirer 35 œuvres d’art lumineuses dont quatre étaient déjà présente lors de l’édition précédente. Elles avaient rencontré un grand succès. Cette année, le parcours n’a pas de départ fixe. En effet, vous pouvez décider de commencer et terminer le parcours où bon vous semble. Les plus de 7 kilomètres de parcours passent entre autres par le Chateau des Comtes, Graslei, Korenmarkt, Stadshal, Sint-Baafsplein, le pont Saint-Michel, la tour de Gand et bien d’autres encore.