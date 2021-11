Coronavirus: les infections et les hospitalisations en forte hausse

« C’est une surestimation due à un jour de congé supplémentaire. Sinon, nous parlons d’une augmentation de +25 %. Cela ne change rien au fait qu’il y a beaucoup d’infections et qu’elles sont en augmentation. Nous avons eu plusieurs jours avec plus de 10.000 infections par jour et même plus de 15.000 lundi dernier, ce qui est l’un des niveaux les plus élevés depuis le début de la pandémie. »

C’est en Flandre que l’augmentation est actuellement la plus prononcée, surtout chez les enfants et les personnes de plus de 65 ans.

En Europe, nous sommes au 11e rang en termes de nombre d’infections.

Le nombre d’admissions à l’hôpital continue également d’augmenter (+20 %). En moyenne, chaque jour, 201 personnes sont admises dans à l’hôpital, ce jeudi étant la valeur la plus élevée de la quatrième vague en termes d’admissions. Dans les unités de soins intensifs, les chiffres sont en hausse de +30 % sur une base hebdomadaire. « La nouvelle tendance à la hausse des infections exercera une pression croissante sur les hôpitaux dans les semaines à venir », indique le rapport. « La semaine prochaine, nous verrons probablement entre 250 et 300 admissions à l’hôpital par jour. Après le week-end, nous verrons probablement plus de 500 personnes en soins intensifs. On s’attend à ce que la quatrième vague atteigne finalement un pic de 6 à 700 admissions en soins intensifs ».