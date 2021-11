Scandale en Flandre: plusieurs étudiantes forcées de se déshabiller lors d’une cérémonie de baptême

En début de semaine, le recteur de l’UAntwerpen a suspendu le président d’un cercle étudiant suite à un comportement inapproprié et une violation de la charte entourant les baptêmes. Le cercle a obligé quatre étudiantes en première année de médecine à se déshabiller et d’offrir un strip-tease lors de la cérémonie de baptême. Leurs parents ont alors fait appel au médiateur de l’université, rapporte Het Nieuwsblad. Selon les informations de nos confrères, les quatre filles ont subi des fortes pressions et devaient garder tout secret. Sans quoi, elles subiraient des représailles.