Prix de l'énergie - Le prix élevé du carburant affecte également le transport aérien

Ladite surcharge carburant a été introduite à grande échelle au début des années 2000 et est fixée contractuellement par la plupart des opérateurs de voyage et des compagnies aériennes. Concrètement, le calcul d'un éventuel surcoût se base sur différents facteurs, tels que la distance du vol et les éventuels changements d'avion.

Ainsi, les vols programmés par l'agence de voyage Tui ont déjà vu leur prix augmenter, rapportent les quotidiens flamands De Standaard et Het Nieuwsblad. Pour les trajets courts comme l'Espagne, la Turquie ou le Maroc, les coûts sont majorés d'une vingtaine d'euros par personne. Pour les distances plus longues telles que les Caraïbes ou au Mexique, ce coût supplémentaire est encore plus élevé.