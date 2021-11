Et la meilleure bière du monde est...

Fruit d’une envie commune entre l’Abbaye du Val-Dieu et l’Abbaye de Lérins, l’édition limitée que recherchent tous les amateurs de breuvages houblonnés a été élue en 2020 « meilleure bière au monde » dans la catégorie « bière aromatisée en fûts de chêne » au World Beer Award.

L’Excellence de deux savoir-faire séculaires

« Notre cuvée Excellence porte merveilleusement son nom et est sans aucun doute l’une de nos plus belles réussites », se réjouit Lionel Delbart, responsable commercial de la Brasserie. En recherche constante de nouvelles expériences gustatives, les deux abbayes cisterciennes ont croisé leurs productions pour donner vie à une bière d’exception qui avait déjà déchaîné les passions l’année dernière. « L’Abbaye de Lérins est située sur une île en face de Cannes. Les moines y cultivent un petit vignoble de 8 hectares qui produit un grand vin gorgé de soleil et parfumé par les embruns. Il y a deux ans, nous avions eu la chance d’accueillir en nos murs quelques barriques en chêne dans lesquelles avait vieilli le vin. Nous avions tenté l’expérience de laisser mûrir notre Grand Cru dans ces fûts pendant un an. Douze mois durant lesquels les arômes se sont progressivement libérés, permettant à notre bière de s’enrichir au fil du temps. 1000 bouteilles avaient ainsi vu le jour, une production très exclusive qui s’était écoulée… en une seule journée ! Forts de ce succès et de notre titre de meilleure bière du monde, nous avons décidé de renouveler l’expérience l’année suivante ». Ce sont alors 40 fûts qui entament leur voyage depuis le sud de la France vers le Pays de Herve…

Une édition limitée en bouteilles numérotées

« Nous sommes parvenus à produire 14 000 bouteilles, chacune numérotée. Après un lent mûrissement, elles sont à présent prêtes à être dégustées et sont disponibles dans quelques points de vente. Notre cuvée « Excellence » reste une édition très limitée réservée aux amateurs de bières d’exception. Ambrée, elle est agréablement épicée au goût divin de porto et de noix fraîche. Ses saveurs se situent à la frontière du vin et de la bière, on retrouve la profondeur du vin rouge et une arrière-bouche de whisky. C’est typiquement une bière de fin de repas qui se déguste en pousse-café ou avec un plateau de fromages ». Disponible depuis le 1er novembre, l’Excellence est en vente au magasin de l’Abbaye ainsi que dans des commerces spécialisés. Mais il n’y en aura pas pour tout le monde ! « La demande est énorme, nous nous attendions à ce succès, mais cela dépasse nos espérances. La moitié de la production a d’ailleurs été réservée pour partir aux quatre coins du monde. On pourra ainsi la retrouver sur des tables outre-Atlantique, en Afrique ou en Asie où les consommateurs sont très friands de nos produits ».

Si vous voulez goûter la meilleure bière du monde, il faudra donc être rapide… Mais tout vient à point à qui sait chercher !

Coordonnées :

Abbaye du Val-Dieu

Val-Dieu 227

4880 Aubel

www.val-dieu.com