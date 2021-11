FC Barcelone: Ousmane Dembélé première victime du nouveau système d’amende de Xavi?

L’Espagnol avait notamment insisté sur la ponctualité, en obligeant les joueurs à arriver 1h30 minimum avant le début d’une séance d’entraînement. Et ce vendredi, alors que les Catalans s’entraînaient à 10h, un seul joueur ne serait pas arrivé à l’heure selon le média espagnol : Ousmane Dembélé.

Le Français serait arrivé à 8h33, soit trois minutes en retard, et il devrait donc être la première victime du nouveau système d’amende mis en plus par Xavi, à savoir 100 euros pour un premier retard, 200 euros pour le deuxième, 400 euros pour le troisième et ainsi de suite.