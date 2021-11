Valéry Demory après la défaite en Bosnie-Herzégovie: «Les Cats sont trop gentilles»

«Il va falloir grandir pour remporter un match couperet en déplacement face à une équipe aussi dure que la Bosnie. » C’est le principal enseignement que le nouveau coach français des Cats, Valéry Demory, a ramené de Sarajevo, où la Belgique s’est inclinée 87-81 en ouverture des qualifications pour l’Euro 2023. « Le positif, c’est cet écart limité… » Presque miraculeux tant les Belges, pas assez concentrées, puis apathiques, fébriles et carrément transparentes, avaient stimulé la confiance de Bosniennes en roue libre jusqu’à 71-46 !

« Cette équipe manque d’expérience dans un contexte qui exige beaucoup plus de dureté, à l’image de la défense sur Jones. » Si la Bahaméenne naturalisée, équipière d’Emma Messeman à Ekaterinbourg et MVP en titre de la WNBA, a livré une prestation d’anthologie – 44 points et 22 rebonds ! –, c’est aussi parce que les Cats l’ont contemplée. « Nos pertes de balle (NDLR : 16 à la pause et 22 au total !) ont invité les Bosniennes à jouer rapidement, empêché notre repli défensif, stimulé leurs tirs à distance et décuplé leur confiance… » Les Belges resteront pétrifiées jusqu’au 4e quart-temps (14-32), marqué par les débuts très énergiques de la jeune Lisowa. « Je découvre les nouvelles et Maxuella a montré l’exemple par son attitude. »