Toshiba compte se scinder en trois entreprises d'ici deux ans (officiel)

Deux nouvelles entreprises devraient être créées et introduites en Bourse, l'une regroupant les activités de Toshiba dans l'énergie et les infrastructures, et l'autre dans les appareils électroniques et le stockage de données, selon un communiqué.

La troisième société serait formée par le reste de Toshiba, pour gérer la part de 40% environ qu'il détient actuellement dans Kioxia, géant japonais des puces-mémoires et ancienne entité du groupe, et ses parts dans sa filiale cotée séparément Toshiba Tec (appareils de bureautique et systèmes pour le commerce de détail).